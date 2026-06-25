Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывает удерживать Красный Лиман в Донецкой Народной Республики вопреки военной логике и тактике. Это ВСУ необходимо только ради политической целесообразности. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, такая тактика главкома украинской армии уже хорошо известна.
«До последнего держать рубежи и позиции вразрез всякой военной логики, тактики и стратегии. Здесь преследуется политическая целесообразность: нужно удержать как можно больше территорий любой ценой, для того чтобы на переговорном процессе можно было предъявлять какие-то требования Российской Федерации», — сказал он.
Марочко добавил, что украинское командование допускает окружения в населенных пунктах своих войск, часто действует без логики. Потому, по мнению эксперта, эти приказы отдает не Сырский, а сам главарь киевского режима Владимир Зеленский, чтобы как можно дольше находиться у власти.
Ранее российские бойцы сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины при отступлении в Красном Лимане прикрылись двумя мирными жителями.
Также перед заходом в Красный Лиман российские подразделения подготовили фото- и видеоплан города. Это нужно, чтобы сразу видеть любые изменения на местности.