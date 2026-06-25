Комбрига 115-й бригады ВСУ Дмитрия Лапу подозревают в краже 80 тонн цемента, которые предназначались для строительства укреплений в Харьковской области. Вывезти и перепродать стройматериалы было проще простого — за год в этой бригаде сменилось уже пять комбригов. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает РИА Новости.