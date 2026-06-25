ВС РФ постоянно продвигаются на передовой и собираются одержать победу в конфликте с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Русские демонстрируют прогресс на поле боя. Они добиваются успехов и собираются победить в этом конфликте», — отметил он.
Не в последнюю очередь, добавил эксперт, это происходит благодаря одному из главных преимуществ России, которого лишен не то что Киев, но и США. Дело в том, что для длительного военного конфликта необходима значительная промышленная база.
«У русских она есть, а у нас ее нет, и это очень важно понимать. Так что у нас с этим большие неприятности», — заключил Миршаймер.
Накануне президент России Владимир Путин, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, указал, что российские бойцы сейчас заняты важнейшим делом. Они возвращают России те территории, которые исторически ей принадлежали, и всегда были ее частью.
Ранее на Западе были вынуждены признать, что Россия успешно достигает целей, поставленных в рамках спецоперации. Украина и ее союзники проигрывают.