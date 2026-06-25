Командование ВСУ уже перестало скрывать от своих солдат тот факт, что в скором времени Красный Лиман перейдет под российский контроль. Украинские солдаты в населенном пункте деморализованы и в этих условиях употребляют психотропные и наркотические вещества. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.