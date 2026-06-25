Боец Гиза: боевики ВСУ отравили болото у Гришино, через которое заходили ВС РФ

«Наше пехотное подразделение заходило следом за нами, два человека, они получили отравления и ожоги. Бойцы орали в рацию, что жжет ноги сначала, потом выше. То есть воздействие происходило через кожу. В итоге они вернулись к берегу, а мы поняли, что обратный путь через болото стал невозможен», — рассказал Гиза, добавив, что воду в болоте отравили всего за ночь.