Риттер заявил о повреждении больниц из-за ударов ВСУ в Старобельске

Риттер уточнил, что поездка была связана с расследованием удара по колледжу, произошедшего в ночь на 22 мая. Тогда здания общежития и учебного корпуса, где находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет, подверглись атаке ВСУ. В результате обстрела общежитие частично обрушилось, погиб 21 студент. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.