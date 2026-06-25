Над регионами России за ночь сбили 269 украинских БПЛА

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты в период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.
В связи с атакой 25 июня ограничения вводились в ряде российских аэропортов. По данным Росавиации, меры коснулись аэропортов Геленджика, Сочи и Ярославля.
Аэропорты Домодедово и Жуковский осуществляли прием и отправку рейсов по согласованию. Позднее временные ограничения были введены в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.