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Над регионами России за ночь сбили 269 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря в ночь на 25 июня. Об этом сообщило Минобороны в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты в период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

В связи с атакой 25 июня ограничения вводились в ряде российских аэропортов. По данным Росавиации, меры коснулись аэропортов Геленджика, Сочи и Ярославля.

Аэропорты Домодедово и Жуковский осуществляли прием и отправку рейсов по согласованию. Позднее временные ограничения были введены в аэропортах Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.

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