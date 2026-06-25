Шестеро добровольцев отправились из Братска в зону проведения СВО

IrkutskMedia, 25 июня. Сегодня утром ещё шестеро добровольцев из Братска отправились в зону проведения специальной военной операции. Традиционно мужчинам вручили шевроны и флаги с символикой города. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Александр Дубровин.
Добровольцев пришли проводить их близкие, друзья и коллеги, а также представители местных властей. С напутственной речью выступил глава города.
«Родные, друзья, все жители Братска гордятся сильным выбором мужчин! Для наших братчан патриотизм, честь и мужество не пустые слова. Они уезжают туда, где помощь требуется нашим землякам и всем россиянам! С Богом, мужики! Берегите себя и возвращайтесь с Победой!», — сказал Александр Дубровин.
Ранее агентство сообщало, что 23 июня заключить контракт с Минобороны РФ изъявили желание ещё два братчанина. Добровольцам собрали в дорогу пайки, передали теплые спальники.