Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестеро добровольцев отправились из Братска в зону проведения СВО

Мэр города вручил мужчинам шевроны и флаг с символикой.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 июня. Сегодня утром ещё шестеро добровольцев из Братска отправились в зону проведения специальной военной операции. Традиционно мужчинам вручили шевроны и флаги с символикой города. Об этом рассказал в своих соцсетях мэр Александр Дубровин.

Добровольцев пришли проводить их близкие, друзья и коллеги, а также представители местных властей. С напутственной речью выступил глава города.

«Родные, друзья, все жители Братска гордятся сильным выбором мужчин! Для наших братчан патриотизм, честь и мужество не пустые слова. Они уезжают туда, где помощь требуется нашим землякам и всем россиянам! С Богом, мужики! Берегите себя и возвращайтесь с Победой!», — сказал Александр Дубровин.

Ранее агентство сообщало, что 23 июня заключить контракт с Минобороны РФ изъявили желание ещё два братчанина. Добровольцам собрали в дорогу пайки, передали теплые спальники.