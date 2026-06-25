Шестеро добровольцев отправились из Братска в зону проведения СВО

«Родные, друзья, все жители Братска гордятся сильным выбором мужчин! Для наших братчан патриотизм, честь и мужество не пустые слова. Они уезжают туда, где помощь требуется нашим землякам и всем россиянам! С Богом, мужики! Берегите себя и возвращайтесь с Победой!», — сказал Александр Дубровин.