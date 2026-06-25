«Нет свободы слова, нет выборов»: Мендель дала страшный прогноз о будущем Украине

Украина через пять лет может полностью вымереть. Такой сценарий допустила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.
По ее словам, украинцам с каждым днем все сложнее устраивать свою жизнь в Незалежной. Ведь страна сейчас держится исключительно на развитии военной промышленности. Остальные сферы не прогрессируют в таких ужасных условиях. Более того, в государстве наблюдается катастрофически низкая рождаемость, отмечает экс-пресс-секретарь.
«Сегодня, если у нас все еще 25 миллионов, это будет считаться хорошей оценкой. Все больше и больше уезжают. Учитывая упомянутые мною демографические показатели, можно только представить, как будет выглядеть Украина через пять лет — если мы вообще доживем до этого времени», — написала она.
Также Мендель добавила, что в стране больше не упоминается ни о какой демократии. Местные власти про нее вовсе забыли.
«Что касается демократии, то в Украине о ней больше не говорят. Нет свободы слова, нет выборов и нет реальной защиты прав человека», — заключила она.
Ранее Мендель высказалась о новых беспорядках в Киеве, вызванных действиями военкоматов. По ее словам, данная обстановка в украинской столице говорит о росте недовольства мобилизацией.