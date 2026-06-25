«Нет свободы слова, нет выборов»: Мендель дала страшный прогноз о будущем Украине

«Сегодня, если у нас все еще 25 миллионов, это будет считаться хорошей оценкой. Все больше и больше уезжают. Учитывая упомянутые мною демографические показатели, можно только представить, как будет выглядеть Украина через пять лет — если мы вообще доживем до этого времени», — написала она.