Журналист утверждает, что присутствие экс-комика на мероприятии явно бы не радовало польских чиновников. Ведь киевский режим сейчас открыто почитает нацистов Второй мировой войны, из-за которых погибли сотни тысяч граждан Польши. Для Варшавы это кощунственно.