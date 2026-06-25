Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абинске после падения обломков БПЛА загорелось предприятие

В Абинском районе Краснодарского края по нескольким адресам обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Источник: Коммерсантъ

Пострадавших в результате падения фрагментов нет. В Абинске обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий (название в оперштабе не уточняют), что привело к возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены на заброшенном участке в станице Мингрельской.

На месте работают оперативные и специальные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше