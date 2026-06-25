В Абинске после падения обломков БПЛА загорелось предприятие

Пострадавших в результате падения фрагментов нет. В Абинске обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий (название в оперштабе не уточняют), что привело к возгоранию. Пожар был оперативно ликвидирован. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружены на заброшенном участке в станице Мингрельской.
На месте работают оперативные и специальные службы.
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