В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты 25 июня

В Самарской области сняли временные ограничения на прием и отправку самолетов, которые вводили на фоне беспилотной опасности. Спустя четыре часа опасность отменили, а около 10.00 стало известно, что Курумоч возвращается к обычном режиму работы.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в Росавиации.
Из-за ограничений в Курумоче задерживаются 15 рейсов. Шесть из них должны вылететь из Самары в Екатеринбург, Москву (три рейса), Санкт-Петербург (два рейса).
Позже расписания в Самаре приземлятся самолеты из Москвы, Уфы, Худжанда, Санкт-Петербурга. Но воздушная гавань постепенно возвращается к обычному режиму работы.