Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ

«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — написал он в своем канале в МАКС.
Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.
Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки.
«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров», — говорится в сообщении.
В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.