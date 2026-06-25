Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок и взрослый погибли в Крыму из-за ночных ударов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Два человека, один из них ребенок, погибли в Крыму в результате атак ВСУ в ночь на четверг. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали. Это большое горе», — написал он в своем канале в МАКС.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Власти республики окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую помощь и поддержку.

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего. Личный контроль за ситуацией осуществляет исполняющий обязанности прокурора республики Дмитрий Егоров», — говорится в сообщении.

В течение ночи силы противовоздушной обороны сбили 269 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше