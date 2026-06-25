В ВСУ раскритиковали инициативу о переходе на контрактную службу: что не так с реформой Зеленского

В рамках реформы предлагаются три вида срочных контрактов на срок от 10 до 24 месяцев с гарантированным шестимесячным отпуском после службы и повышенными выплатами — до 300 тысяч гривен в месяц для пехотинцев. Однако военные сомневаются, что государство сдержит обещания, и указывают, что отсрочка не равноценна полноценному увольнению, на которое многие рассчитывали.