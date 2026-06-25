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Беспилотная опасность в Челябинске 25 июня 2026 года: что известно?

В Челябинской области 25 июня 2026 года в 10:35 объявили режим «Беспилотная опасность». По данным властей региона, возможны кратковременные перебои со связью и интернетом.

Что делать при угрозе атаки БПЛА.

При нахождении внутри зданий специалисты советуют спускаться в подвальные помещения, паркинги или на нижние этажи, не пользуясь лифтом. Если такой возможности нет — рекомендуется укрыться в комнате без окон, например, в коридоре, ванной или кладовой.

На открытой территории нужно как можно скорее зайти в ближайшее строение, подземный переход или паркинг. Категорически запрещено оставаться на улице. Водителям советуют покинуть транспорт и найти укрытие в ближайшем здании или переходе.

Строго запрещается фотографировать и снимать на видео беспилотные аппараты, работу систем ПВО и любые последствия атак. Эти сведения могут быть использованы противником для корректировки ударов.

Также нельзя приближаться к найденным дронам или их фрагментам. Об обнаружении необходимо сразу сообщить по номеру 112.

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