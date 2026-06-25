Беспилотная опасность в Челябинске 25 июня 2026 года: что известно?

Что делать при угрозе атаки БПЛА.
При нахождении внутри зданий специалисты советуют спускаться в подвальные помещения, паркинги или на нижние этажи, не пользуясь лифтом. Если такой возможности нет — рекомендуется укрыться в комнате без окон, например, в коридоре, ванной или кладовой.
На открытой территории нужно как можно скорее зайти в ближайшее строение, подземный переход или паркинг. Категорически запрещено оставаться на улице. Водителям советуют покинуть транспорт и найти укрытие в ближайшем здании или переходе.
Строго запрещается фотографировать и снимать на видео беспилотные аппараты, работу систем ПВО и любые последствия атак. Эти сведения могут быть использованы противником для корректировки ударов.
Также нельзя приближаться к найденным дронам или их фрагментам. Об обнаружении необходимо сразу сообщить по номеру 112.