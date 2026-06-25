Эксперт: эвакуация под Черниговом может быть ширмой диверсий ВСУ

«Эвакуация 12 населенных пунктов может быть своеобразным занавесом тех действий, которые украинские боевики пытаются развернуть, осуществляя свои провокационные действия. В век современных технологий очень сложно скрыть перемещение техники и увеличение дислокации войск», — заявил собеседник NEWS.ru.
Марочко обратил внимание на активность украинских подразделений в приграничных регионах. Он уточнил, что ВСУ приступили к строительству оборонительных рубежей на территории Черниговской и Сумской областей. Специалист не стал исключать, что возводимые укрепления могут преследовать двойную цель. Помимо очевидной защиты, эти линии способны стать плацдармом для организации провокаций уже на российской территории.
При этом он подчеркнул, что у украинской армии нет ресурсов для повторения «курской авантюры». Однако, по словам эксперта, ВСУ могут привлечь для попыток проведения диверсий иностранных наемников. Марочко предположил, что ударные группы уже могут формироваться за пределами Украины.
«Поэтому нужно очень внимательно следить за всеми этими действиями со стороны преступного военно-политического руководства», — резюмировал Марочко.
Ранее стало известно, что в Черниговской области стартует принудительная эвакуация из приграничных зон. Процесс запустят с 1 июля, под него попадают жители двенадцати населенных пунктов. На вывоз людей отведено два месяца — власти уже утвердили маршруты и подготовили транспорт.