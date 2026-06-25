Эксперт: эвакуация под Черниговом может быть ширмой диверсий ВСУ

Марочко обратил внимание на активность украинских подразделений в приграничных регионах. Он уточнил, что ВСУ приступили к строительству оборонительных рубежей на территории Черниговской и Сумской областей. Специалист не стал исключать, что возводимые укрепления могут преследовать двойную цель. Помимо очевидной защиты, эти линии способны стать плацдармом для организации провокаций уже на российской территории.