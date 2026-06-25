Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Кубань 25 июня: горит нефтебаза и срываются авиарейсы

Краснодарский край в ночь на 25 июня оказалась под ударом беспилотников. В регионе сразу в нескольких местах были зафиксированы последствия атаки: в станице Полтавской Красноармейского района загорелась нефтебаза, а в Абинском районе после падения обломков БПЛА вспыхнуло предприятие.

По данным оперштаба, пожар на нефтебазе в Полтавской начался после падения обломков беспилотника. На месте работали оперативные и специальные службы, движение по дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрывали.

В Абинском районе обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам. В Абинске фрагменты беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, где произошло возгорание, а в станице Мингрельской фрагменты обнаружили на заброшенном участке. Власти сообщили, что пострадавших нет, а пожар на предприятии оперативно ликвидировали.

Неспокойно было и на кубанских курортах. В Сочи и Геленджике объявляли беспилотную опасность, в аэропортах вводили ограничения на полеты. На этом фоне в аэропорту Сочи снова фиксировались задержки и отмены рейсов, что добавило напряженности пассажирам в разгар курортного сезона.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше