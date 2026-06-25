ВСУ атаковали Кубань 25 июня: горит нефтебаза и срываются авиарейсы

По данным оперштаба, пожар на нефтебазе в Полтавской начался после падения обломков беспилотника. На месте работали оперативные и специальные службы, движение по дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому временно перекрывали.
В Абинском районе обломки БПЛА обнаружили сразу по нескольким адресам. В Абинске фрагменты беспилотника упали на территорию промышленного предприятия, где произошло возгорание, а в станице Мингрельской фрагменты обнаружили на заброшенном участке. Власти сообщили, что пострадавших нет, а пожар на предприятии оперативно ликвидировали.
Неспокойно было и на кубанских курортах. В Сочи и Геленджике объявляли беспилотную опасность, в аэропортах вводили ограничения на полеты. На этом фоне в аэропорту Сочи снова фиксировались задержки и отмены рейсов, что добавило напряженности пассажирам в разгар курортного сезона.