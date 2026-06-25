ВСУ атаковали Кубань 25 июня: горит нефтебаза и срываются авиарейсы

Неспокойно было и на кубанских курортах. В Сочи и Геленджике объявляли беспилотную опасность, в аэропортах вводили ограничения на полеты. На этом фоне в аэропорту Сочи снова фиксировались задержки и отмены рейсов, что добавило напряженности пассажирам в разгар курортного сезона.