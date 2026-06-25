Непригодного к службе директора лицея насильно мобилизовали на Украине

По словам украинского парламентария, 23 июня 2026 года педагог ехал в Киев в служебную командировку на заседание комиссии министерства образования. На блокпосте в Южноукраинске его остановили, попросили обновить военно-учетные данные. Он не возражал, зашел в помещение ТЦК — и обратно уже не вышел.