ВС РФ уничтожили склад топлива ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Российские военные нанесли высокоточный удар по тыловому объекту снабжения украинских войск в Днепропетровской области. Видео боевой работы публикует пресс-служба Минобороны.
Расчетами войск беспилотных систем для атаки использовались ударные беспилотные летательные аппараты «Герань». В результате прямого попадания расположенный в районе населенного пункта Губиниха склад горюче-смазочных материалов был уничтожен.
Новые версии дронов благодаря современным электронно-оптическим системам способны обнаруживать и распознавать цель вплоть до момента столкновения, что позволяет оператору корректировать полет и достигать максимальной точности.