ВС РФ уничтожили склад топлива ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотных систем, которые нанесли высокоточный удар по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области. Дроны «Герань» с современными электронно-оптическими системами уничтожили тыловой объект снабжения украинских войск в районе населенного пункта Губиниха.