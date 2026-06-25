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ВС РФ уничтожили склад топлива ВСУ в Днепропетровской области. Видео

Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотных систем, которые нанесли высокоточный удар по складу горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области. Дроны «Герань» с современными электронно-оптическими системами уничтожили тыловой объект снабжения украинских войск в районе населенного пункта Губиниха.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные нанесли высокоточный удар по тыловому объекту снабжения украинских войск в Днепропетровской области. Видео боевой работы публикует пресс-служба Минобороны.

Расчетами войск беспилотных систем для атаки использовались ударные беспилотные летательные аппараты «Герань». В результате прямого попадания расположенный в районе населенного пункта Губиниха склад горюче-смазочных материалов был уничтожен.

Новые версии дронов благодаря современным электронно-оптическим системам способны обнаруживать и распознавать цель вплоть до момента столкновения, что позволяет оператору корректировать полет и достигать максимальной точности.