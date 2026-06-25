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ВС РФ нанесли серию ударов по инфраструктуре и логистике ВСУ

Масштабные удары нанесены по ключевым элементам инфраструктуры снабжения украинских подразделений. Среди целей — склады ГСМ, ремонтные базы и энергетические узлы. В Днепропетровской области сгорели десятки грузовиков, в Полтавской области вспыхнул пожар на нефтебазе, а в Николаевской области выведена из строя подстанция.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские войска провели операцию по уничтожению объектов, обеспечивающих снабжение украинских подразделений. Согласно данным Telegram-канала SHOT, целями высокоточных ударов стали склады горюче-смазочных материалов, нефтебазы, ремонтные предприятия и ключевые энергетические узлы противника.

Основные результаты ударов:

  • Днепропетровская область: в Павлограде поражен завод техобслуживания; в селе Орильское уничтожена база хранения грузовиков — сгорели десятки автомобилей.
  • Полтавская область: в поселке Покровское возник масштабный пожар на нефтебазе.
  • Николаевская область: выведена из строя подстанция «Широкое» (Кобзарцы), что привело к обесточиванию предприятий, работающих на ВСУ.
  • Запорожская область: уничтожены локомотив и колонна фур, перевозивших топливо для украинских войск.
  • Сумская область: в Сумах повреждены АЗС и выведен из строя трансформатор на ключевой подстанции. Также зафиксированы повреждения АЗС в Никополе.

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