ВС РФ нанесли серию ударов по инфраструктуре и логистике ВСУ

Российские войска провели операцию по уничтожению объектов, обеспечивающих снабжение украинских подразделений. Согласно данным Telegram-канала SHOT, целями высокоточных ударов стали склады горюче-смазочных материалов, нефтебазы, ремонтные предприятия и ключевые энергетические узлы противника.
Основные результаты ударов:
- Днепропетровская область: в Павлограде поражен завод техобслуживания; в селе Орильское уничтожена база хранения грузовиков — сгорели десятки автомобилей.
- Полтавская область: в поселке Покровское возник масштабный пожар на нефтебазе.
- Николаевская область: выведена из строя подстанция «Широкое» (Кобзарцы), что привело к обесточиванию предприятий, работающих на ВСУ.
- Запорожская область: уничтожены локомотив и колонна фур, перевозивших топливо для украинских войск.
- Сумская область: в Сумах повреждены АЗС и выведен из строя трансформатор на ключевой подстанции. Также зафиксированы повреждения АЗС в Никополе.
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