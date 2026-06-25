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В Челябинской области днем 25 июня сняли режим беспилотной опасности

Ограничения действовали около четырех часов.

Источник: 1obl.ru

Днем 25 июня в Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальных каналах правительства региона.

Режим ввели в 10:35. Ограничения действовали около четырех часов. На время действия режима жителям рекомендовали спуститься в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету.

После отмены режима все ограничения сняты. Жителей призывают доверять только официальным источникам информации.