В Челябинской области днем 25 июня сняли режим беспилотной опасности

Днем 25 июня в Челябинской области отменили режим «Беспилотная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальных каналах правительства региона.
Режим ввели в 10:35. Ограничения действовали около четырех часов. На время действия режима жителям рекомендовали спуститься в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету.
После отмены режима все ограничения сняты. Жителей призывают доверять только официальным источникам информации.