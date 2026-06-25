В Челябинской области днем 25 июня сняли режим беспилотной опасности

Режим ввели в 10:35. Ограничения действовали около четырех часов. На время действия режима жителям рекомендовали спуститься в подвалы или паркинги, не подходить к окнам и не снимать работу средств противовоздушной обороны. Также предупреждали о возможных временных перебоях в работе связи и доступе к интернету.