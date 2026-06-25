Как информировали в ведомстве, «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах».
ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия
За минувшие сутки российскими военными были поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.