ВС РФ поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия

За минувшие сутки российскими военными были поражены места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.