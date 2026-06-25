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Главное из брифинга Минобороны 25 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 25 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ.

Бойцы 67-й дивизии, наступая в западном направлении города, заняли девять опорных пунктов противника и 38 зданий.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Юга» наступают в Константиновке

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР.

В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление во всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ.

За сутки в Константиновке освобождено 127 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Центр» улучшил тактическое положение

За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Новогришино, Доброполье, Василевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: более 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: порядка 495 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области.

«Уничтожено до 50 военнослужащих, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 17 управляемых авиабомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 762 БПЛА самолетного типа.

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