«Север» атакует ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
«Запад» продолжает продвижение в Красном Лимане
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Щурово ДНР.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжают ликвидацию формирований ВСУ.
Бойцы 67-й дивизии, наступая в западном направлении города, заняли девять опорных пунктов противника и 38 зданий.
За сутки в Красном Лимане уничтожено до 35 боевиков, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделения «Юга» наступают в Константиновке
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка ДНР.
В Константиновке ДНР бойцы «Юга» продолжают наступление во всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ.
За сутки в Константиновке освобождено 127 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Центр» улучшил тактическое положение
За сутки подразделения «Центра» атаковали 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Новогришино, Доброполье, Василевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение девяти бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 495 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области.
«Уничтожено до 50 военнослужащих, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 17 управляемых авиабомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 762 БПЛА самолетного типа.