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В Свердловской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменен.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 25 июня в 16:00 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер. Отметим, что режим атаки БПЛА ввели в Свердловской области в 10:35.

— Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в Свердловской области! — Написал в своих социальных сетях Денис Паслер.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Кольцово не вводили.

Во время действия режима беспилотной опасности наблюдались ограничения в работе мобильного интернета. Кроме того, в Свердловской области по-прежнему действует запрет на фото и видеосъемку БПЛА и работы систем ПВО. Напомним, что в случае, если вы обнаружите осколки беспилотников, ни в коем случае их не трогайте и не пытайтесь перемещать.

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