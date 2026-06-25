Киевский режим расстрелял автомобиль с иностранными журналистами: подробности

Журналист сообщает, что другой военный собрал гильзы и велел женщине-водителю уезжать. Командир штурмового полка «Скала», подполковник, обещал разобраться, но через год журналисты не получили ответа. Иностранный журналист рассказал, что так долго молчал, потому что думал — это единичный случай. Но оказалось не так. Ответа от ВСУ корреспондент так и не получил.