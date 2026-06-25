Боевики ВСУ подожгли храм с мирными жителями в Константиновке

Сообщается, что доступ в одесский храм заблокировала группа вооруженных дубинками людей. Они нанесли побои священнослужителям и не пропускали внутрь прихожан. В Одесской епархии УПЦ уточнили, что нападавшие повалили одного из служителей на землю и пытались его задушить.