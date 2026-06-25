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В Киеве начался пожар после взрывов: столб дыма заметили в разных районах города

Кличко сообщил о возгорании в складском помещении в Киеве после взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве вечером 25 июня объявили воздушную тревогу. В городе прогремел ряд взрывов. После этого в украинской столице заметили возгорание на территории складского помещения. Так сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его словам, пожар разгорелся на объекте в Дарницком районе города. Как пишут местные издания, столб дыма виден из разных частей Киева. О пострадавших информации нет.

«В Дарницком районе произошло возгорание складского помещения», — написал Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве гремят приблизительно с 22:00 по Москве. В городе действует режим беспилотной опасности. О других последствиях, помимо возгорания на объекте, информации не поступало. Известно о минимум двух сериях взрывов, которые произошли в Киеве вечером 25 июня.