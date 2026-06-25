В Киеве начался пожар после взрывов: столб дыма заметили в разных районах города

Взрывы в Киеве гремят приблизительно с 22:00 по Москве. В городе действует режим беспилотной опасности. О других последствиях, помимо возгорания на объекте, информации не поступало. Известно о минимум двух сериях взрывов, которые произошли в Киеве вечером 25 июня.