Угрожали уничтожить дома «ждунов» и уничтожили: ВСУ с пренебрежением относились к жителям Константиновки

Жители Константиновки обратились к российским военным с просьбой помочь им покинуть зону боевых действий. Население активно ищет пути эвакуации на территорию РФ. По словам местных жителей, они готовы ожидать выезда долго, лишь бы оказаться в безопасности в России. Возвращаться обратно в свои дома они не намерены.