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Угрожали уничтожить дома «ждунов» и уничтожили: ВСУ с пренебрежением относились к жителям Константиновки

Житель Константиновки Плюшко: ВСУ называли ждунами оставшихся в городе.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ плохо относились к оставшимся в Константиновке ДНР жителям. Украинцы с пренебрежением называли их «ждунами». ВСУ угрожали уничтожить жилые дома при отступлении из города. В итоге боевики ликвидировали здания. Так рассказал эвакуированный житель Константиновки Максим Плюшко в интервью ТАСС.

Очевидец сообщил, что в городе не осталось ни одного целого здания. Солдаты ВСУ обстреливали дома и минировали их.

«Ждуны» мы. «Ждуны, твари, что вы ждете, тут сидите? Почему не выехали?» — процитировал украинских боевиков Максим Плюшко.

Жители Константиновки обратились к российским военным с просьбой помочь им покинуть зону боевых действий. Население активно ищет пути эвакуации на территорию РФ. По словам местных жителей, они готовы ожидать выезда долго, лишь бы оказаться в безопасности в России. Возвращаться обратно в свои дома они не намерены.