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На подлете к Москве за час сбили несколько десятков БПЛА: что известно о ночной атаке ВСУ

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 БПЛА, летевших на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи Москвы отражают беспилотную атаку. Всего к 03:40 ликвидировано 30 БПЛА. Массированная атака на столицу отражена в течение часа. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на канале в мессенджере «Макс».

Налеты украинских беспилотников на столицу фиксируют с 02:20. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.

«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уведомил о последней группе сбитых БПЛА Сергей Собянин.

Более двух часов столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию с органами. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Всего меры введены в шести российских аэропортах. В их числе воздушные гавани Саратова, Калуги и Нижнего Новгорода.

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