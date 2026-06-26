В Киеве идет атаки баллистических ракет, прогремели взрывы

Делается это для того, чтобы раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Чтобы создать какую-то неуверенность в действиях российских Вооружённых сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят.