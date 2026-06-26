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За ночь Тульскую область атаковали 73 БПЛА: пострадала женщина, есть повреждения

Жительница Тульской области пострадала при атаке БПЛА, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Ночью не менее 73 БПЛА атаковали Тульскую область. В регионе зафиксированы повреждения на земле. Ранения получила жительница населенного пункта Щекинского района. Так сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в «Макс».

Женщина находилась в частном доме. Он получил повреждения в результате атаки. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Губернатор предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

«В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске», — оповестил Дмитрий Миляев.

Несколько десятков БПЛА также сбили на подлете к Москве. Силами ПВО ликвидировано не менее 30 дронов ВСУ. Налеты украинских беспилотников на столицу фиксируют с 02:20. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.

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