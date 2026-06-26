Больше 40 боевиков Зеленского у села Цуповка перестали выходить на связь с 19 июня: что произошло

До этого стало известно, что украинские войска сделали укрепленные районы из густонаселенных городов Харьковской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб, отметив также, что ВСУ начали проводить массовую эвакуацию и принудительную мобилизацию жителей в этих местах.