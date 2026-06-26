Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ за ночь сбили 660 украинских БПЛА

Все беспилотники были самолетного типа.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше