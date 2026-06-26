Над регионами РФ за ночь сбили 660 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей в течение ночи. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — сказали в военном ведомстве.
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