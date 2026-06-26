МО: ВС РФ перекрыли все дороги в Константиновку для ВСУ

Бои за Константиновку начались осенью 2025 года. Освобождение города имеет стратегическое значение как плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск — последний рубеж обороны Донбасса. Сейчас наступление российских войск продолжается на всех направлениях, в том числе в юго-западной части города. В Константиновке за сутки были освобождены 114 зданий, ВСУ потеряли 30 человек, сообщило Минобороны.