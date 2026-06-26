После освобождения Нового Донбасса в ДНР в руки российских войск документы, карты и планшеты ВСУ

После освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР российские военные нашли в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал комбат соединения морской пехоты в составе группировки «Центр» с позывным Барс.