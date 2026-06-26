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ВСУ бросают имущество и технику из при отступлении из Константиновки в ДНР

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ несут серьезные потери на константиновском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия несет серьезные потери на константиновском направлении. Она бросает имущество и технику при отступлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас российские войска продолжают продвижение в городе. При этом у ВСУ ситуация более чем тяжелая. Украинские подразделения не успевают быстро вывозить оставленное имущество.

«На константиновском направлении противник несет серьезные потери и вынужденно отступает, оставляя за собой имущество и технику, которые он не способен быстро увезти с собой», — сообщили в Минобороны.

Там также подчеркнули, что единственным способом сохранить жизнь для украинских военных остается сдача в плен.

Константиновка — крупный промышленный город в ДНР. Бои за него начались осенью 2025 года. Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего может последовать утрата всей славянско-краматорской агломерации.

Немногим ранее KP.RU писал, что российские войска продвигаются в Константиновке район за районом. По данным Минобороны РФ, украинские подразделения за сутки потеряли до 85 военных, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Также сообщалось об уничтожении 24 наземных робототехнических комплексов и 25 пунктов управления беспилотниками.