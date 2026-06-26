ВСУ бросают имущество и технику из при отступлении из Константиновки в ДНР

Константиновка — крупный промышленный город в ДНР. Бои за него начались осенью 2025 года. Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, после чего может последовать утрата всей славянско-краматорской агломерации.