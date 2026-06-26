Пленный объяснил, почему украинцы ненавидят полки «Шквал» и «Скала» ВСУ

Ранее этот же пленный сообщил, что в Запорожской области уничтожен батальон полка «Шквал» ВСУ. По его словам, чуть больше месяца назад им скинули рации. Из переговоров они узнали, что людей в полку почти нет. Только у них в батальоне было около 20 групп по два-три человека, сейчас осталось шесть.