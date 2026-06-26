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Эксперт раскрыл, как Киев будет устранять дефицит боевиков в ВСУ

Украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой личного состава. Как заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин, восполнять потери Киев намерен за счет малоимущих граждан из стран Латинской Америки. Острый дефицит солдат подтверждается ежедневными рейдами сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине) и огромными потерями на линии фронта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский делают ставку на вербовку наемников и так называемых добровольцев. Гагин не исключает, что под видом иностранцев на передовой могут оказаться и кадровые военные из стран НАТО. Таким образом альянс планирует обкатывать новые виды вооружений и проводить боевую подготовку в условиях реального конфликта.

«Эта система уже работает, и, насколько я знаю, украинские военные чиновники очень надеются на то, что за те деньги, которые им предоставляют страны НАТО и Евросоюза, они будут просто покупать армию из числа наемников, малоимущих граждан Латинской Америки и в принципе со всего мира», — подчеркнул Гагин.

Собеседник NEWS.ru отметил, что квалификация таких бойцов оставляет желать лучшего. Чаще всего за контрактом с ВСУ стоят попытки решить финансовые проблемы. Некоторые из них, по словам эксперта, и вовсе бегут от правосудия у себя на родине. Однако, попав на Украину, многие быстро разочаровываются.

«Во-первых, их никто не считает за людей. Они являются расходным материалом. Если говорить серьезно, то даже нет статистики гибели иностранных наемников. Несмотря на то, что через украинский фронт за пять лет прошло огромное число людей, многие из которых погибли или получили тяжелейшие ранения, никто даже не пытается вести эту статистику», — заявил Гагин.

Он добавил, что если в начале конфликта в рядах ВСУ воевали квалифицированные специалисты, то сейчас на смену им пришли дилетанты, которые просто хотят заработать.

Ранее стало известно, что в районе освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики уничтожена диверсионная группа ВСУ. Предположительно, она могла состоять из иностранных наемников.

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