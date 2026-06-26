Эксперт раскрыл, как Киев будет устранять дефицит боевиков в ВСУ

«Во-первых, их никто не считает за людей. Они являются расходным материалом. Если говорить серьезно, то даже нет статистики гибели иностранных наемников. Несмотря на то, что через украинский фронт за пять лет прошло огромное число людей, многие из которых погибли или получили тяжелейшие ранения, никто даже не пытается вести эту статистику», — заявил Гагин.