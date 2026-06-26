В материале также говорится, что польские формирования уже не первый год участвуют в боевых действиях на стороне Киева. В частности, MWM напоминает о сообщениях польского журналиста Збигнева Парафяновича, который писал о присутствии спецназа его страны на Украине с начала 2022 года.