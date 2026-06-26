Украинские подразделения на краснолиманском направлении признали потерю города и отказались от попыток контратаковать. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил командир 31-го полка «Башкортостан» 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным Восход.
По словам офицера, противник осознает стратегическую важность Красного Лимана и пытается сдержать продвижение российских сил, увеличивая количество расчетов БПЛА. Однако российские подразделения успешно блокируют логистику ВСУ.
«Противник понимает, что город потерян. Он пытается “завязать” нас в боях, чтобы мы тратили больше сил. Им жизненно необходимы бензин для генераторов и провизия. Наша задача — держать эти маршруты под жестким контролем, чтобы лишить врага снабжения», — пояснил командир полка.
Тактика российских войск на этом участке включает выявление позиций с помощью воздушной разведки, атаки с воздуха и последующую зачистку штурмовыми группами. Ситуацию в самом городе прокомментировал командир 3-го батальона полка с позывным Камчатка: «В западной части города действуем активно. Враг контратак не предпринимает. Он уже понял, что город потерян, остались лишь очаги сопротивления, которые мы сейчас дочищаем».
Ранее военный эксперт Владимир Орлов отмечал, что освобождение Красного Лимана станет ключевым этапом, который позволит российской армии развить наступление в сторону Харьковской агломерации.