В Госдуме объяснили цель рекордной атаки дронов ВСУ на Россию

«Мы понимаем, что задачи, которые, очевидно, ставит перед собой Украина, — это нарастить потенциал именно беспилотников», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Чепа отметил, что для достижения этих целей Киев при поддержке Запада пытается предложить России перемирие по линии соприкосновения. Именно там, по словам депутата, украинские силы терпят поражение. Такая пауза нужна противнику, чтобы нарастить вооружение.
Помимо этого, как считает парламентарий, ВСУ стремятся дестабилизировать обстановку внутри России, используя террористические акты.
«Ситуация непростая. Она требует существенных ответных действий», — резюмировал Алексей Чепа.
Напомним, ночь на 26 июня стала рекордной по интенсивности воздушных ударов с использованием БПЛА. Над российскими регионами силы ПВО уничтожили 660 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Количество сбитых дронов стало самым высоким в 2026 году.