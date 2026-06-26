ВС России ударили авиабомбами по украинским пунктам управления БПЛА

Как уточняется в заявлении оборонного ведомства, «тремя авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования (УМПК — ред.) и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области».
Кроме того, четырьмя авиабомбами ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту управления беспилотниками первой бригады оперативного назначения ВСУ в районе населенного пункта Грузское в Донецкой Народной Республике.
«Еще двумя авиабомбами того же типа был нанесен удар по пункту управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Великая Писаревка Сумской области», — добавили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что удары наносили экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Минобороны России также опубликовало кадры уничтожения целей.