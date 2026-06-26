Операторы дронов сорвали снабжение ВСУ в районе Красного Лимана. Видео

Российские операторы беспилотников сорвали доставку боеприпасов украинским подразделениям на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы дроноводов по наземным роботизированным комплексам ВСУ публикует телеканал «Звезда».
Как уточняет канал, украинские военные попытались использовать робототехнические комплексы для скрытной транспортировки грузов к линии фронта. Однако передвижение «доставщиков» было оперативно выявлено разведкой.
В ходе преследования транспортеры боеприпасов были атакованы с воздуха ударными БПЛА и уничтожены в результате серии точных попаданий.