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Операторы дронов сорвали снабжение ВСУ в районе Красного Лимана. Видео

На Краснолиманском направлении российские дроноводы пресекли попытку ВСУ использовать наземные робототехнические комплексы для транспортировки боеприпасов. Разведка оперативно обнаружила передвижение «доставщиков», после чего ударные беспилотники атаковали цели с воздуха.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские операторы беспилотников сорвали доставку боеприпасов украинским подразделениям на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы дроноводов по наземным роботизированным комплексам ВСУ публикует телеканал «Звезда».

Как уточняет канал, украинские военные попытались использовать робототехнические комплексы для скрытной транспортировки грузов к линии фронта. Однако передвижение «доставщиков» было оперативно выявлено разведкой.

В ходе преследования транспортеры боеприпасов были атакованы с воздуха ударными БПЛА и уничтожены в результате серии точных попаданий.

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