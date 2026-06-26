На Кубани расширят список льгот для участников спецоперации и их семей

Главным нововведением станет расширение перечня коммунальных льгот. Депутаты предлагают предоставить военнослужащим право на компенсацию 50% расходов на покупку твердого топлива (в пределах установленных нормативов), а также на оплату услуг по его доставке. Данная мера поддержки будет распространяться на бойцов и их семьи, проживающих в домах без централизованного отопления.