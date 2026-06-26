Армия России поразила ТЦК в Киеве и НПЗ в Кременчуге Полтавской области

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев, а также нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области», — сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ были нанесены пять групповых ударов по инфраструктуре Украины. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников.
В этот же день воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Сумской области, а также по пункту временной дислокации украинской морской пехоты в Днепропетровской области. Кроме того, четырьмя ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населенного пункта Грузское в ДНР.