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Армия России поразила ТЦК в Киеве и НПЗ в Кременчуге Полтавской области

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области, а также поразили территориальные центры комплектования (ТЦК) и объекты хранения вооружения в Киеве. Об этом 26 июня сообщили в Минобороны России.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, в результате которого поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в городе Киев, а также нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг Полтавской области», — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что в ответ на террористические атаки Киева ВС РФ были нанесены пять групповых ударов по инфраструктуре Украины. В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения беспилотников.

В этот же день воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике и Сумской области, а также по пункту временной дислокации украинской морской пехоты в Днепропетровской области. Кроме того, четырьмя ФАБ-500 с УМПК был нанесен удар по пункту управления БПЛА 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе населенного пункта Грузское в ДНР.

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