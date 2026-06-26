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Минобороны: ВС РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге

Минобороны подтвердило успешное поражение всех намеченных целей в ходе ночной операции. В Кременчуге уничтожен НПЗ, в Киеве — склады вооружения и ТЦК. Военные аналитики высказали мнения о возможных провокациях в приграничных регионах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия по стратегическим объектам на территории Украины. По данным Министерства обороны, среди пораженных целей — нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе ночной операции в Киеве также были уничтожены объекты хранения вооружения и территориальный центр комплектования (ТЦК). Все намеченные цели были успешно поражены.

Ранее эксперты выссказали мнения по ситуации в приграничной Черниговской области, где украинские власти объявили принудительную эвакуацию. Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что эвакуация населения проводится с целью скрыть подготовку провокации против Белоруссии. В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко не исключил, что действия ВСУ в регионе могут быть направлены на создание провокаций против России.

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