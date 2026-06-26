Ранее эксперты выссказали мнения по ситуации в приграничной Черниговской области, где украинские власти объявили принудительную эвакуацию. Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предположил, что эвакуация населения проводится с целью скрыть подготовку провокации против Белоруссии. В свою очередь, военный эксперт Андрей Марочко не исключил, что действия ВСУ в регионе могут быть направлены на создание провокаций против России.