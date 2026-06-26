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Главное из брифинга Минобороны 20 — 26 июня 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 20 по 26 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 20 по 26 июня ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли пять групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • объекты оборонно-промышленного комплекса;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • склады боеприпасов и горючего;
  • места сборки и хранения БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ночью 26 июня нанесен групповой удар по территориальному центру комплектования и объектам хранения вооружения в городе Киев, а также нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области.

ВС РФ за неделю освободили поселок в Сумской области

Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Иволжанское в Сумской области.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю атаковала 10 бригад ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1575 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, двух боевых машин РСЗО и 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад ВСУ.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Бойцы 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и освободили 327 зданий.

За неделю в Красном Лимане противник потерял более 220 человек личного состава, четыре боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 10 автомобилей.

Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили: свыше 1510 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 101 автомобиль, 16 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.

Подразделения «Юга» продвигаются в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары восьми бригадам ВСУ.

В Константиновке в течение недели штурмовые группы «Юга» продолжали ликвидировать окруженного противника в юго-западной части города.

За неделю в Константиновке российские войска освободили от украинских боевиков 763 здания, уничтожили свыше 560 украинских боевиков, более 130 единиц различного вооружения и военной техники.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли свыше 1280 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 139 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2190 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2195 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО «Град».

«Восток» продолжает наступление

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 10 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 3155 человек. Также украинская сторона лишилась 16 боевых бронированных машин, 55 автомобиля и шести артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» продвигается вперед

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 86 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и 22 станции РЭБ.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии ВМФ

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 89 управляемых авиабомб;
  • пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow;
  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 4562 БПЛА самолетного типа.