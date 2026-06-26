Как уточняется в заявлении ведомства, за указанный промежуток времени также были сбиты 89 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4 562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пять крылатых ракет Storm Shadow, сбитых за этот период, произведены в Великобритании.
Средства ПВО сбили 4562 украинских беспилотника за неделю
За период с 20 по 26 июня средствами противовоздушной обороны было уничтожено 4 562 беспилотных летательных аппарата и пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.