Средства ПВО сбили 4562 украинских беспилотника за неделю

Как уточняется в заявлении ведомства, за указанный промежуток времени также были сбиты 89 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4 562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пять крылатых ракет Storm Shadow, сбитых за этот период, произведены в Великобритании.