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Средства ПВО сбили 4562 украинских беспилотника за неделю

За период с 20 по 26 июня средствами противовоздушной обороны было уничтожено 4 562 беспилотных летательных аппарата и пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Новости Mail

Как уточняется в заявлении ведомства, за указанный промежуток времени также были сбиты 89 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4 562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пять крылатых ракет Storm Shadow, сбитых за этот период, произведены в Великобритании.

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