Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымским районом зафиксировали БПЛА

Над территорией Крымского района зафиксировали украинский беспилотник, об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Источник: Коммерсантъ

Жителей Крымского района призвали укрыться в помещениях без окон, следить за детьми и пожилыми родственниками. Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и не пренебрегать правилами безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации требуется оперативно обращаться в 112.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше