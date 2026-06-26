Над Крымским районом зафиксировали БПЛА

Жителей Крымского района призвали укрыться в помещениях без окон, следить за детьми и пожилыми родственниками. Гражданам рекомендуют сохранять бдительность и не пренебрегать правилами безопасности.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации требуется оперативно обращаться в 112.
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