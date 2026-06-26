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ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы нанесли удар по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, расположенным на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР. Для поражения целей применялись три авиабомбы ФАБ-1500.

Источник: Новости Mail

Как уточнили в ведомстве, разведывательные подразделения ВС РФ выявили на указанном объекте пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Командованием было принято решение об уничтожении обнаруженных целей с использованием авиационных средств поражения.

«Экипажи ВКС России нанесли по координатам ПВД противника удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям», — заявили в МО РФ.

В министерстве также отметили, что было опубликовано видео нанесения ударов.