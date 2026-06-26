ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

Как уточнили в ведомстве, разведывательные подразделения ВС РФ выявили на указанном объекте пункты временной дислокации подразделений 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Командованием было принято решение об уничтожении обнаруженных целей с использованием авиационных средств поражения.
«Экипажи ВКС России нанесли по координатам ПВД противника удар с применением трех авиабомб ФАБ-1500 с УМПК. Средствами объективного контроля в режиме реального времени были зафиксированы прямые попадания по выявленным целям», — заявили в МО РФ.
В министерстве также отметили, что было опубликовано видео нанесения ударов.