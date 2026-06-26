ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

В Минобороны РФ сообщили, что российские Воздушно-космические силы нанесли удар по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, расположенным на территории Славянской ТЭС в районе Николаевки в ДНР. Для поражения целей применялись три авиабомбы ФАБ-1500.